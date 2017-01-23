Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства

СУХУМ, 23 янв – Sputnik. Указ о выходе США из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП) подписал президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Соглашение о Транстихоокеанском партнерстве, готовившееся под руководством США в течение нескольких лет, было подписано в феврале прошлого года представителями 12 стран и подразумевало создание широкой зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Администрация предыдущего президента Барака Обамы рассматривала это соглашение как одну из главных мер в экономическом противостоянии с Китаем, который не является участником ТТП. Однако конгресс США так и не ратифицировал документ, поэтому он не вступил в силу.

Трамп ранее обещал инициировать выход его страны из соглашения сразу же после вступления в должность. Как сообщал телеканал NBC News со ссылкой на источник в Белом доме, одновременно Трамп предпримет шаги к началу индивидуальных переговоров по торговле со странами, состоящими в ТТП.