Мобильная клиника работает на месте крушения самолета под Бишкеком

СУХУМ, 24 янв – Sputnik. Работу в жилом дачном поселке в окрестностях международного аэропорта "Манас", где в результате падения турецкого грузового Boeing 747 пострадали люди продолжает мобильная клиника Минздрава Киргизии, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

Грузовой Boeing 747 турецкой авиакомпании утром 16 января вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас" столицы Киргизии и рухнул на поселок дачного кооператива "Авиатор" в окрестностях аэропорта. На месте крушения найдены тела 38 человек, в том числе четырех членов экипажа воздушного судна и 34 жителей Киргизии, из которых 16 детей.

Впоследствии в больнице от тяжелых ожогов скончался еще один житель поселка.

"Мобильная клиника, развернутая в населенном пункте, оказывает медицинскую помощь пострадавшим от авиакатастрофы. С 16 января 2017 года по сегодняшний день за медицинской помощью к врачам обратились 198 человек. Из них 49 дети", — сообщили в пресс-службе.

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По данным ведомства, на базе мобильной клиники в поселке ежедневно ведут прием кардиолог, терапевт, педиатр и психолог. Также при клинике дежурит транспорт экстренной медицинской помощи.

Кроме того, сотрудники Минздрава совместно с представителями департамента Госсанэпиднадзора "ежедневно проводят лабораторное исследование на микробиологические показатели питьевой воды" из расположенной в поселке скважины. В настоящий момент все пробы воды по органолептическим и физико-химическим показателям "соответствуют требованиям технического регламента "О безопасности питьевой воды", отметили в Минздраве.

По информации ведомства, на сегодняшний день в больницах Киргизии находятся 19 пострадавших в результате авиакатастрофы. Как пояснили в министерстве, число пациентов ежедневно меняется в связи с тем, что наряду с выписывающимися к врачам обращаются новые пострадавшие, первоначально отказавшиеся от госпитализации.