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Вашингтон перед инаугурацией Д.Трампа

Эксперт: выход из ТТП не повредит США

© Sputnik. Владимир Астапкович
В мире
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Вице-президент вашингтонского политологического Евразия-центра Ральф Уинни считает, что выход США из соглашения по Транстихоокеанскому партнерству (ТТП) не навредит американской экономике, пока президент Дональд Трамп вовлечен в процесс и контролирует ситуацию.

СУХУМ, 25 янв — Sputnik. Пока президент Дональд Трамп вовлечен в процесс и контролирует ситуацию, выход США из соглашения по Транстихоокеанскому партнерству (ТТП) не навредит американской экономике, передает РИА Новости со ссылкой на вице-президента вашингтонского политологического Евразия-центра Ральф Уинни.

"Я не думаю, что выход США из ТТП негативно отразится на американской экономике, пока Трамп контролирует ситуацию, вовлечен в процесс и вовлекает в него руководителей компаний", — сказал он. По его мнению, "это гарантирует, что все сотрудничают ради создания новых рабочих мест" в США.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп.
© Sputnik. Никита Шохов
США вышли из Транстихоокеанского партнерства

В этой связи эксперт обратил внимание на стремление нового главы администрации США смягчить регулятивные нормы и налоговые ставки, а также ряд других моментов. "Для этого необходимо иметь такого вовлеченного в процесс лидера, как Трамп. Если он не будет в нем участвовать, многое разрушится. Однако мы видим, что президент настроен очень серьезно с первого же дня пребывания в Белом доме", — добавил Уинни.

Эксперт выразил сомнение в том, что ТТП в состоянии достичь поставленных новой администрацией целей по созданию новых рабочих мест в США и по развитию национальной экономики. В то же время, считает он, "США будут стремиться к заключению двусторонних договоренностей с другими государствами". "Полагаю, им будет отдан приоритет перед многосторонними глобальными соглашениями", — отметил Уинни.

В понедельник Трамп подписал указ о выходе США из ТТП.

Соглашение о Транстихоокеанском торговом партнерстве (ТТП; Trans-Pacific Partnership, TPP) было заключено 5 октября 2015 года. В его рамках планировалось создание зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). На тихоокеанские страны приходятся 40% мировой экономики и треть мировой торговли.


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