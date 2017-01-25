"Ла-ла Ленд", или песня города ангелов

"Ла-ла Ленд" стал апогеем многогранности таланта Шазелла. Картина исполнена аллюзиями и отсылками к классике Голливуда ("Вестсайдская история", "Касабланка", "Бунтарь без причины").

"Ла-ла Ленд" — история о том, какой нелегкий путь проходят мечтатели, стекающиеся в Лос- Анджелес в надежде превратить сон в реальность. Молодые девушки и ребята со всех уголков страны пытаются завоевать свое место на "фабрике грез", а заодно осуществить "американскую мечту". Их ожидания чаще не оправдываются. Музыкальная мелодрама Шазелла о разбитых мечтах и несбывшихся надеждах, о цене, которую надо заплатить за пропуск в "творческую" индустрию. Как говорит главный герой: "Это место, где превозносят все и не ценят ничего".

Путь главных героев проходит сквозь искреннее отчаяние и недовольство современным портретом общества к выходу из состояния постмодерна, самоотверженного упорства и эйфории. Но в лучших традициях старого Голливуда всех нас ждет, пусть и нестандартный, но все же "Happy End".

Эмма Стоун ("Эта дурацкая любовь") и Райан Гослинг ("Ларс и настоящая девушка") снова радуют своих поклонников. В танцах и музыкальных номерах они делятся не только историей, влюбленной друг в друга и в искусство пары, но и Голливуда, столько лет манящего бесстрашных мечтателей. Не последнюю роль в "Ла-ла Ленде" исполнил и Лос-Анджелес. На фоне его романтичных, томных восходов и закатов персонажи Шазелла оживают и раскрывают свой талант во всей его полноте. Подобно Вуди Аллену, режиссер в своих картинах отдает дань уважения и восхищения прошлому.

Миа — простая девушка из Невады, воспитанная на голливудской классике. Как и многие девушки, она мечтает стать частью этого волшебного мира, утонченного, исполненного духом романтизма и любви.

Логично, что вселенная потрудилась, чтобы устроить ей встречу с харизматичным и уставшим от дешевых, бездушных подработок, талантливым пианистом Себастьяном. Главный герой болезненно переживает остановку в развитии джаза и всеми силами цепляется за его корни. Себастьян убежден, что его любимый жанр, некогда подобный революции, стремительно уходит в руки смерти со смертью его основателей.

Объединившись, каждый из героев приносит жертву тому, во что верит. "Ла-ла Ленд" учит нас пониманию сложности пути, без которого невозможно добиться желаемого. И пусть этот путь не идентичен тому, что прошли в свое время Армстронг, Чарли Паркер, Ингрид Бергман и все, кто однажды мечтал, он остается таким же сложным. Как известно, упорство, труд и неиссякаемая вера в себя вознаграждаются, и герои "Ла-ла Ленда" не исключение. К сожалению, амбиции и любовь не всегда совместимы.

Если вы скучали по духу старого джаза и свинга, это кино для вас.