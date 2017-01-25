В Турции заявили об усилении влияния Анкары в сирийском кризисе

СУХУМ, 25 янв — Sputnik. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что влияние Анкары в вопросах сирийского урегулирования возросло в течение последнего года, передает РИА Новости.

"С участием Турции, а также России и Ирана была предпринята инициатива в Астане для обеспечения перемирия в Сирии. Провели переговоры, достигли трехсторонней договоренности. Влияние Турции в регионе возросло. Еще год назад никто не учитывал нашу позицию по Сирии, а сейчас наши предложения принимаются", — сказал Йылдырым, выступая в Анкаре перед руководителями региональных отделений правящей Партии справедливости и развития.

Переговоры по Сирии проходили в Астане 23-24 января. Их инициатором стал президент России Владимир Путин, который предложил создать в Астане дополнительную площадку сирийского мирного процесса помимо Женевы. Предложение поддержали президенты Турции и Казахстана. Россия, Иран и Турция как гаранты соглашения о перемирии в Сирии договорились на переговорах в Астане о создании трехстороннего механизма контроля режима прекращения огня в САР.