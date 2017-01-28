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Эркин Адылов

Bloomberg об успехе кыргызстанца: он создает новый "мир" в банковской сфере

© Sputnik.
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Он начинал обычным садовником у банкира, а теперь о нем пишет ведущее финансовое издание Bloomberg как об авторе одной из революционных систем в мире банков.

СУХУМ, 28 янв — Sputnik. Ведущее финансовое издание, агентство Bloomberg, написало об уроженце Кыргызстана Эркине Адылове, создавшем базу данных для выявления сотрудников-нарушителей и трейдеров-аферистов в крупных банках и финансовых организациях, передает Sputnik Кыргыстан.

Сегодня брокерские компании и финорганизации платят девятизначные суммы в виде штрафов за нарушения сотрудников. Нередки случаи, когда банковские работники занимаются отмыванием денег, манипулированием рынков и даже финансированием терроризма. Во избежание таких инцидентов руководство финансовых институтов вынуждено обращаться за помощью к компаниям, занимающимся мониторингом и тестированием сотрудников.

Бывший аналитик Goldman Sachs Group Inc. Эркин Адылов основал компанию Behavox, которая создала систему слежки и наблюдения за трейдерами в финансовом секторе.

Behavox в своем расследовании применяет технологию искусственного интеллекта, чтобы анализировать каждый аспект офисной жизни служащих. Система отслеживает петабайты данных и ведет учет всех действий сотрудников. Отклонения от нормы в их поведении начинают проверяться ею более детально. Это могут быть повышенный тон во время телефонного разговора, подключение к рабочему компьютеру посреди ночи или более частые походы в уборную по сравнению с другими сотрудниками. Система сравнивает эти особенности с привычками трейдеров, уже совершивших нарушения, и ищет совпадения.

"Если вы не знаете, что делают ваши сотрудники, значит, вы уязвимы. Если банки не будут знать, насколько они подвержены рискам, они окажутся следующими, кого оштрафуют", — приводит слова 33-летнего Адылова Bloomberg.

Как уточнил кыргызстанец журналистам агентства, алгоритмы Behavox разработаны на основе собранных со всех уголков Земли за последние шестнадцать лет данных о разбирательствах против трейдеров и банков. Эта разработка поможет не только сэкономить средства банковских учреждений, которые тратятся на штрафы и расследования, но и изменит систему соблюдения стандартов в мировой финансовой отрасли, пишет Bloomberg.

"Приветствуем в новом мире слежки за трейдерами, где бывший аналитик Goldman Sachs Group Inc. Эркин Адылов создает базу данных о нечистоплотных сотрудниках банков", — пишет агентство Bloomberg.

По информации издания, грандиозному успеху нашего соотечественника предшествовал непростой путь. Родившийся в семье фермеров Адылов выиграл в 16 лет грант на обучение в Америке. Родители были вынуждены продать дом, чтобы купить билет на перелет, который стоил в то время 2 300 долларов. Учебу в Америке Эркину пришлось совмещать с работой в четырех местах. Именно на одной из них ему вскоре и улыбнулась удача. Он ухаживал за садом крупного банкира и инвестиционного менеджера Клинтона Бидвелла. Пораженный интеллектом и ловкостью своего садовника финансист взял его к себе научным ассистентом. Отсюда и начался путь Адылова к большому успеху.


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