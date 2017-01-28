Коротченко: чего ждать от Трампа во внешней политике

СУХУМ. 28 янв – Sputnik. Российский военный эксперт главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко считает, что президент США Дональд Трамп придает большое значение силовым возможностям во внешней политике, после подписания указа о "великой перестройке" вооруженных сил США следует ожидать усиления военного фактора в политике Соединенных Штатов, передает РИА Новости.

Ранее Трамп подписал указ о "великой перестройке" вооруженных сил и поручил министру обороны провести анализ ядерных сил и системы противоракетной обороны (ПРО) для обеспечения "мощного" сдерживания и усиления возможностей ПРО.

REUTERS/Carlos Barria TPX IMAGES OF THE DAY Продлевая жизнь с Трампом

"В целом мы говорим о том, что роль военного фактора будет повышаться. Очевидно, будет развиваться противоракетная оборона. Все это свидетельствует о том значении, которое новый лидер Соединенных Штатов Америки придает силовым возможностям для обеспечения безопасности и национальных интересов США", — сказал эксперт.

Он отметил, что Трамп обещал "сильные вооруженные силы для США" и "усиление влияния Америки в мире с опорой на военную силу".

По мнению Коротченко, инициированные новым президентом США изменения коснутся в первую очередь анализа состояния ядерных сил с точки зрения запуска программ разработки новых стратегических бомбардировщиков и новых межконтинентальных баллистических ракет. "Такие планы были, их конкретизирует новый министр обороны США", — отметил эксперт.

Он также указал на то, что в ближайшей перспективе важнейшей задачей является достижение договоренностей по совместному регулированию конфликта в Сирии.

"В любом случае, мы ожидаем комплекс переговоров. Для нас важнейшим сегодня является достижение политических и военных договоренностей по Сирии с целью совместной борьбы с международным терроризмом", — заключил Коротченко.