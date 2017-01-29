Важным шагом назвали телефонный разговор Путина и Трампа в Белом доме

СУХУМ, 29 янв — Sputnik. Состоявшийся накануне телефонный разговор президентов Соединенных Штатов и России позитивно оценили в Белом доме, передает РИА Новости.

© Sputnik. Дмитрий Астахов Стали известны подробности первого телефонного разговора Путина и Трампа

"Этот положительный звонок (Путина — ред.) стал важным шагом в улучшении отношений между Соединенными Штатами и Россией, которые нуждаются в восстановлении", — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Также американская сторона отметила, что оба лидера после состоявшегося разговора надеются на скорое начало совместной работы по важным темам.

Беседа между президентами стала первой с момента инаугурации Дональда Трампа.

Она длилась около часа. За это время лидеры двух стран обсудили вопросы, касающиеся Сирии, Украины, арабо-израильский конфликт, иранскую ядерную программу, ситуацию на Корейском полуострове и ряд других тем.

Путин и Трамп также подчеркнули в разговоре о "важности восстановления взаимовыгодных торгово-экономических связей между деловыми кругами двух стран".