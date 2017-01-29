Принятый Трампом указ о беженцах осудила Меркель

СУХУМ, 29 янв — Sputnik. Представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявила, что канцлер Германии Ангела Меркель осудила принятие указа о запрете въезда на территорию США граждан стран с преимущественно мусульманским населением, передает РИА Новости.

"Она (Меркель) убеждена, что активная борьба с терроризмом, которая, безусловно, необходима, не является основанием для того, чтобы подозревать людей определенного происхождения или вероисповедания", — сказал Зайберт.

Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу указ, который приостанавливает прием беженцев в США на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии, ужесточает некоторые правила въезда в США, а также на 90 дней приостанавливает въезд в США из ряда стран с преимущественно мусульманским населением.

По данным источника, из формулировок указа следует, что речь идет о временном запрете въезда гражданам Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. ( 1:21 / 10.07Mb / просмотров видео: 204) RUPTLY © RUPTLY. Протесты в США против закона о мигрантах



