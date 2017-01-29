СУХУМ, 29 янв — Sputnik. После улучшения погодных условий аэропорт Сочи восстановил работу в штатном режиме, передает РИА Новости со ссылкой на представителя компании "Базэл Аэро", управляющей аэропортами Краснодарского края.

В ночь на воскресенье в Сочи выпал снег, а температура воздуха снизилась до —3 градусов. Власти города объявили предупреждение из-за тумана. С утра аэропорт Сочи работал по фактической погоде.

"Погодные условия наладились, аэропорт работает в штатном режиме. Движение самолетов по расписанию восстанавливается", — сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что три рейса были отправлены на запасной аэродром в Минеральные Воды: Г­Л1025 из Москвы (Домодедово), ФВ5645 из Новосибирска и N4229 из Москвы (Шереметьево). Еще один рейс — СУ1138 из Москвы (Шереметьево) — был отправлен в Анапу.