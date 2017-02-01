На месте крушения Ту-154 в Сочи за минувшие сутки найдены фрагменты тел

СУХУМ, 1 фев — Sputnik. На месте крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ вблизи Сочи за минувшие сутки обнаружены фрагменты тел погибших и порядка 80 обломков, передает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

"В результате погружений водолазов за сутки обнаружены семь фрагментов тел погибших и 78 обломков самолета", — сказал собеседник.

В декабре самолет Ту-154 Минобороны, направлявшийся в Сирию, потерпел крушение в Черном море. На борту находились 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.