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Поисковые работы в акватории Черного моря в районе крушения самолета ТУ-154

На месте крушения Ту-154 в Сочи за минувшие сутки найдены фрагменты тел

Пресс-служба МЧС РФ
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Темы:
Крушение Ту-154 в Сочи (82)
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Источник в силовых структурах сообщил, что за минувшие сутки на месте крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ вблизи Сочи обнаружены фрагменты тел погибших и порядка 80 обломков.

СУХУМ, 1 фев — Sputnik. На месте крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ вблизи Сочи за минувшие сутки обнаружены фрагменты тел погибших и порядка 80 обломков, передает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

"В результате погружений водолазов за сутки обнаружены семь фрагментов тел погибших и 78 обломков самолета", — сказал собеседник.

В декабре самолет Ту-154 Минобороны, направлявшийся в Сирию, потерпел крушение в Черном море. На борту находились 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.

 

 

Темы:
Крушение Ту-154 в Сочи (82)

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