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Избранный президент США Дональд Трамп

Трамп: отношениям США и РФ настало время "двигаться вперед"

© AFP/ MANDEL NGAN
В мире
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Советник Трампа по внешней политике во время предвыборной кампании Валид Фарес заявил, что президент США Дональд Трамп осознает озабоченность некоторых членов Конгресса относительно текущего состояния российско-американских отношений.

СУХУМ, 1 фев — Sputnik. Озабоченность некоторых членов Конгресса относительно текущего состояния российско-американских отношений осознает президент США Дональд Трамп, однако считает, что обе страны "должны двигаться вперед". Об этом заявил советник Трампа по внешней политике во время предвыборной кампании Валид Фарес, передает РИА Новости.

По словам Фареса, многие американские законодатели отмечают спорный характер отношений РФ и США, а также "многочисленные проблемы, которые достались нам из прошлого и продолжают существовать по сей день".

"Он (Трамп — ред.) понимает обеспокоенность некоторых членов Конгресса, однако говорит, что мы находимся на новой ступени и (должны) двигаться вперед", — указал собеседник.

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