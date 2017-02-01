Трамп: отношениям США и РФ настало время "двигаться вперед"

СУХУМ, 1 фев — Sputnik. Озабоченность некоторых членов Конгресса относительно текущего состояния российско-американских отношений осознает президент США Дональд Трамп, однако считает, что обе страны "должны двигаться вперед". Об этом заявил советник Трампа по внешней политике во время предвыборной кампании Валид Фарес, передает РИА Новости.

По словам Фареса, многие американские законодатели отмечают спорный характер отношений РФ и США, а также "многочисленные проблемы, которые достались нам из прошлого и продолжают существовать по сей день".

"Он (Трамп — ред.) понимает обеспокоенность некоторых членов Конгресса, однако говорит, что мы находимся на новой ступени и (должны) двигаться вперед", — указал собеседник.