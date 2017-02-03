Новые указы Трамп подпишет в пятницу

СУХУМ, 3 фев — Sputnik. Белый дом сообщил, что в пятницу президент США Дональд Трамп подпишет исполнительные указы, передает РИА Новости.

Трамп уже подписал ряд указов, в том числе об ограничении въезда граждан семи ближневосточных и африканских стран, а также о "перестройке" вооруженных сил. Президент США намеревался подписать указ по кибербезопасности, но отказался от этого намерения.

Трамп также примет в пятницу участие в новом форуме по стратегии и политике, который включает ряд видных американских бизнесменов. Во второй половине дня президент США отправится в свое имение Мар-а-Лаго во Флориде, где проведет ряд встреч на выходных.