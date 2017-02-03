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Дональд Трамп

Новые указы Трамп подпишет в пятницу

REUTERS/Carlos Barria
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Президент Америки Дональд Трамп подпишет в пятницу исполнительные указы, сообщил Белый дом. Содержание указов не раскрывается.

СУХУМ, 3 фев — Sputnik. Белый дом сообщил, что в пятницу президент США Дональд Трамп подпишет исполнительные указы, передает РИА Новости.

Трамп уже подписал ряд указов, в том числе об ограничении въезда граждан семи ближневосточных и африканских стран, а также о "перестройке" вооруженных сил. Президент США намеревался подписать указ по кибербезопасности, но отказался от этого намерения.

Трамп также примет в пятницу участие в новом форуме по стратегии и политике, который включает ряд видных американских бизнесменов. Во второй половине дня президент США отправится в свое имение Мар-а-Лаго во Флориде, где проведет ряд встреч на выходных.

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