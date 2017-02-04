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Поисково-спасательные работы на месте крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ в Сочи

На месте крушения Ту-154 за минувшие сутки найдено около 80 обломков

МЧС РФ
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Темы:
Крушение Ту-154 в Сочи (84)
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Водолазы, работающие на месте крушения Ту-154 Минобороны РФ под Сочи, обнаружили за минувшие сутки почти 80 обломков разбившегося самолета.

СУХУМ, 4 фев — Sputnik. За минувшие сутки, водолазы, работающие на месте крушения Ту-154 Минобороны РФ под Сочи обнаружили около 80 обломков разбившегося самолета, передает в субботу РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Поисковые работы в акватории Черного моря в районе крушения самолета ТУ-154
Пресс-служба МЧС РФ
На месте крушения Ту-154 в Сочи за минувшие сутки найдены фрагменты тел

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море утром 25 декабря. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных чиновников. Все они погибли. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.

"Водолазами выполнено девять погружений, обнаружены и подняты на поверхность 76 элементов самолета, два фрагмента тел", — сказал источник, добавив, что идентификация останков тел продолжается.

Темы:
Крушение Ту-154 в Сочи (84)

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