На месте крушения Ту-154 за минувшие сутки найдено около 80 обломков

СУХУМ, 4 фев — Sputnik. За минувшие сутки, водолазы, работающие на месте крушения Ту-154 Минобороны РФ под Сочи обнаружили около 80 обломков разбившегося самолета, передает в субботу РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Пресс-служба МЧС РФ На месте крушения Ту-154 в Сочи за минувшие сутки найдены фрагменты тел

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море утром 25 декабря. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных чиновников. Все они погибли. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.

"Водолазами выполнено девять погружений, обнаружены и подняты на поверхность 76 элементов самолета, два фрагмента тел", — сказал источник, добавив, что идентификация останков тел продолжается.