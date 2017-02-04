В Сирии под контроль правительства перешло более 30 квадратных километров

СУХУМ, 4 фев — Sputnik. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что за сутки в Сирии под контроль правительственных войск перешло 32,5 квадратных километра территории, всего с января освобождено более тысячи квадратных километров и 30 населенных пунктов, передает РИА Новости.

"За сутки под контроль правительственных войск перешло 32,5 квадратных километра территории. В общей сложности с 1 января 2017 года освобождено 1022,3 квадратных километра", — говорится в бюллетене, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

По сведениям Центра по примирению, в течение суток сирийские правительственные войска освободили от вооруженных формирований международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) один населенный пункт (Аран) в провинции Алеппо. Таким образом, число населенных пунктов, освобожденных с января сирийскими правительственными войсками от ИГ, увеличилось до 30.