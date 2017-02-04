Забор длиной 23 километра установили на границе Латвии и РФ

СУХУМ, 4 фев – Sputnik. Забор протяженностью 23 километра установили на границе Латвии с РФ, для того, чтобы препятствовать проникновению нелегальных иммигрантов, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Государственной пограничной службы (ГПС) Латвии Евгению Позняк.

"Работы по строительству забора начаты в 2015 году, и их планируется завершить до 2019 года. В настоящее время на границе оборудована приграничная полоса длиной 65 км, а также установлен забор протяженностью 23 километра", — сказала Позняк журналистам.

В 2017 году на обустройство границы выделено 6,3 миллиона евро, на которые планируется оборудовать приграничную полосу длиной 150 км и построить 60 км забора, сообщила Позняк.

Минимальная высота забора составит 2,7 метра, включая колючую проволоку.

Общая протяженность латвийско-российской границы достигает 276 километров, из них забором будут оборудованы 193 км — те участки, где нет естественных препятствий. Всего на строительство забора планируется истратить 17 миллионов евро.