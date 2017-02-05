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Трамп о иммиграционном указе: ради безопасности страны мы победим

© Fotolia/ Izzetugutmen
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В минувшую пятницу федеральный судья в Сиэтле предписал администрации США частично остановить исполнение указа президента об иммиграционных ограничениях.

СУХУМ, 5 фев — Sputnik. В вопросе об отмене судом иммиграционного указа, президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что его администрация победит, передает РИА Новости.

"Ради безопасности нашей страны мы победим", — сказал он в штате Флорида журналистам президентского пула, когда те его спросили, уверен ли он, что администрации удастся одержать победу.

Вашингтон перед инаугурацией Д.Трампа
© Sputnik. Владимир Астапкович
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Ранее в тот же день министерство юстиции США подало апелляцию на решение суда в Сиэтле, приостановившего действие подписанного Трампом на прошлой неделе иммиграционного указа, который приостанавливает прием беженцев на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии, ужесточает некоторые правила въезда, а также на 90 дней приостанавливает въезд в Соединенные Штаты лиц из Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

Указ вызвал неоднозначную реакцию как в США, так и в мировом сообществе. Члены американского сената от Демократической партии намерены внести на рассмотрение законопроект, который позволит отменить действие указа. Генпрокуроры 15 американских штатов назвали это решение Трампа "незаконным".

Вечером в минувшую пятницу федеральный судья Джеймс Робарт в Сиэтле предписал администрации США частично остановить исполнение указа президента об иммиграционных ограничениях. Предписание судьи приостанавливает действие указа по всей стране.

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