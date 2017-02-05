ЕС может весной продлить санкции против РФ

СУХУМ, 5 фев — Sputnik. Продлить действие санкций против 100 граждан РФ и Украины еще на шесть месяцев планирует в марте ЕС, передает РИА Новости со ссылкой на гентство Блумберг.

"Четыре чиновника ЕС сообщили, что страны-члены (ЕС) намерены в середине марта пролонгировать санкции на еще шесть месяцев в отношении 100 граждан Украины и России: среди них Аркадий Ротенберг совладелец СМП Банка и ИнвестКапиталБанка, и крупнейший акционер банка "Россия" Юрий Ковальчук", — говорится в сообщении агентства.

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Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики.

Трибунал Суда Евросоюза в ноябре 2016 года признал необоснованными санкции ЕС против российского бизнесмена Аркадия Ротенберга, действовавшие с июля 2014 года по март 2015 года, но подтвердил ограничительные меры за период с марта 2015 года по сентябрь 2016 года.

В заявлении отмечается, что Совет ЕС не смог должным образом обосновать необходимость включения Ротенберга в санкционный список в период с июля по март 2015 года. В частности, по мнению суда, упоминания о близости бизнесмена к "принимающим решения" российским политикам недостаточно для наложения санкций. Кроме того, госконтракты, отношение к которым имел Ротенберг, были заключены на периоды, предшествовавшие событиям вокруг Украины. Кроме того, по мнению судей, Совет ЕС не смог доказать получение Ротенбергом выгод от российских властей в момент начала украинского конфликта, а также подтвердить заявления о том, что Ротенберг являлся акционером компании "Гипротрансмост".

При этом в коммюнике отмечается, что ограничительные меры против Ротенберга по решению Совета ЕС действуют до 15 марта 2017 года, их основания с марта 2015 года не изменились. Однако Трибунал Суда ЕС отдельно отмечает, что решение суда не касается периода с 15 сентября 2016 года по процедурным соображениям.