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Кадр из фильма Ла-ла-Ленд

Награду Гильдии режиссеров США завоевал режиссер "Ла-ла-ленд"

© Фото: предоставлено Central Partnership
В мире
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В Лос-Анджелесе 4 февраля состоялась 69-я церемония вручения награды, победители получили приз в виде реплики золотого режиссерского кресла.

СУХУМ, 5 фев — Sputnik. Награду Гильдии режиссеров США (Directors Guild Awards, DGA) завоевал режиссер мюзикла "Ла-ла-ленд" Дэмьен Шазелл, передает РИА Новости со ссылкой на сайт Гильдии режиссеров США.

69-я церемония вручения награды состоялась 4 февраля в Лос-Анджелесе. Победители получили приз в виде реплики золотого режиссерского кресла.

Ла-Ла Ленд
REUTERS/Danny Moloshok/File Photo
"Ла-ла Ленд", или песня города ангелов

Отмечается, что Шазелл был представлен на награду DGA впервые в своей карьере.

В качестве претендентов на награду также были представлены Барри Дженкинс за фильм "Лунный свет", Кеннет Лоренган за "Манчестер у моря" и канадский режиссер Дени Вильнёв за "Прибытие". Австралийский режиссер Гарт Дэвис ("Лев"), также вошедший в число номинантов, был впервые представлен на награду за художественную картину, но завоевал награду в категории "режиссерский дебют".

Награды гильдии режиссеров, актерской и сценаристской гильдий считают показателем настроений профессионалов кино в преддверии вручения награды киноакадемии США "Оскар".

Зачастую киноакадемики вручают награду в соответствующих категориях лауреатам профессиональных премий.

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