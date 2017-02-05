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Боец ИГ

Около 400 человек задержаны в Турции за связи с ИГ

© AFP/ AMER ALMOHIBANY
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В ходе антитеррористической операции турецкая полиция задержала около 400 человек, подозреваемых в связях с террористической организацией "Исламское государство".

СУХУМ, 5 фев — Sputnik. Около 400 человек, подозреваемых в связях с ИГ задержала турецкая полиция в ходе антитеррористической операции в нескольких регионах страны, передает РИА Новости со ссылкой на агентство DHA.

Ранее в воскресенье агентство Anadolu со ссылкой на источник в правоохранительных органах, сообщила о задержании 60 предполагаемых сторонников ИГ в Анкаре, большинство из них иностранцы.

Антитеррористические операции были проведены также в городе Шанлыурфа на юго-востоке Турции, где были задержаны около 150 человек, в провинциях Адана, Конья, Чорум, Элязыг, Бурса и других.

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