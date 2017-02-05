Трамп: будет лучше, если США и РФ наладят диалог

СУХУМ, 5 фев — Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что уважает президента РФ Владимира Путина, но не знает, поладят ли они друг с другом, передает РИА Новости.

Дональд Трамп считает, что будет лучше, если США и Россия смогут наладить диалог, но признает, что не знает, получится ли это.

"И если Россия поможет нам в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство", что является ключевым сражением, и с исламским терроризмом по всему миру — это хорошо. Поладим ли мы? Понятия не имею", — сказал он.