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Дональд Трамп

Трамп: будет лучше, если США и РФ наладят диалог

(AP Photo/Andrew Harnik)
В мире
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Президент США Дональд Трамп заявил, что если Россия поможет США в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" - это хорошо.

СУХУМ, 5 фев — Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что уважает президента РФ Владимира Путина, но не знает, поладят ли они друг с другом, передает РИА Новости.

Дональд Трамп считает, что будет лучше, если США и Россия смогут наладить диалог, но признает, что не знает, получится ли это.

"И если Россия поможет нам в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство", что является ключевым сражением, и с исламским терроризмом по всему миру — это хорошо. Поладим ли мы? Понятия не имею", — сказал он.

 

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