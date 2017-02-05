Пенс: Трамп не позволит прошлому помешать сотрудничеству с РФ

СУХУМ, 5 фев — Sputnik. Вице-президент США Майкл Пен заявил, что Дональд Трамп не позволит прошлому помешать сотрудничеству с РФ, передает РИА Новости со ссылкой на телекомпанию NBC.

Майкл Пен отметил, что у Дональда Трампа есть решимость не позволить логике или "аргументам прошлого" помешать возможному сотрудничеству с РФ и ее президентом Владимиром Путиным в будущем. При этом Пенс подчеркнул, что нынешняя администрация будет руководствоваться в первую очередь интересами американского народа и следовать принципу, что "Америка — прежде всего".

Ранее состоялся первый разговор Дональда Трампа и Владимира Путина, в ходе которого президенты двух стран проявили настрой на совместную работу по развитию взаимодействия.

Как напомнил Пенс, Трамп "во время предвыборной кампании отмечал необходимость посмотреть, можем ли мы начать новые отношения с Россией, а также говорил, что если мы сумеем сотрудничать с ней, то это будет хорошо для всего мира". В частности, в этой связи вице-президент выделил борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ, США и ряде других стран).

"Президент Трамп — это не тот человек, который будет смотреть в зеркало заднего вида", — добавил Пенс.

Касаясь украинской тематики, замглавы американской администрации отметил, что Трамп "недавно провел конструктивный телефонный разговор с Путиным, а в субботу обсудил необходимость перемирия с президентом Украины Петром Порошенко". Пенс заверил, что Трамп "продолжит общение с этими лидерами".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ходе предвыборной кампании в Соединенных Штатах действующая украинская власть заняла одностороннюю позицию в поддержку одного из кандидатов. По его словам, "теперь им нужно наладить отношения с действующей администрацией (США), и тоже через конфликт это всегда лучше". Путин отметил, что "всегда удобней, легче втянуть действующую администрацию в решение украинских проблем и наладить таким образом какой-то диалог".