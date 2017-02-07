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Архивное фото раздачи российской гуманитарной помощи населению Сирии

Жители Сирии получили гумпомощь от России

© Sputnik. Максим Блинов
В мире
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Гуманитарный бюллетень российского Центра по примирению в Сирии сообщает, что почти три тысячи сирийских жителей получили свыше пяти тонн гуманитарной помощи.

СУХУМ, 7 фев — Sputnik.  Шесть гуманитарных акций в городе Алеппо и селении Маараба провинции Дамаск провела Россия за сутки, передает РИА Новости со ссылкой на гуманитарный бюллетень российского Центра по примирению в Сирии.

"В течение суток российским Центром по примирению враждующих сторон проведено шесть гуманитарных акций в городе Алеппо (в районе Аль-Басель-Шейх-Наджар, в школах в районах Аль-Фирдаус и Ашрафия, в мечетях в районах Аль-Хамдания-1 и Старый Алеппо) и в населенном пункте Маараба провинции Дамаск, в ходе которых произведена передача мирным жителям 3,5 тонны хлеба и 400 продуктовых наборов", — говорится в сообщении.

Всего за сутки гуманитарную помощь получили 2,9 тысяч жителей Сирии. Как добавили в Центре по примирению, общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 5,3 тонны.

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