Асад: Сирия не принадлежит моей семье

СУХУМ, 7 фев — Sputnik. Президент Сирии допускает ситуацию, при которой его семья не будет находиться у власти, передает РИА Новости.

"Конечно, страна не принадлежит моей семье. Сирия принадлежит сирийцам, и каждый сириец имеет право занять этот пост (президента)", — заявил глава государства, отвечая на вопрос журналиста, может ли он представить, что члены его семьи не будут у власти в САР.

Башар Асад родился 11 сентября 1965 года в Дамаске в семье командующего сирийскими ВВС и ПВО бригадного генерала Хафеза Асада, который в 1970 году стал главой государства. Башар Асад был третьим ребенком в семье.

После смерти отца Башару Асаду 11 июня 2000 года было присвоено звание генерал-лейтенанта, он занял пост верховного главнокомандующего сирийской армией. В том же году на съезде правящей партии Баас Башар Асад был избран ее генеральным секретарем и выдвинут единственным кандидатом в президенты, его кандидатура была одобрена парламентом.

Башар Асад женат на Асме аль-Ахрас. Его жена — специалист в области компьютерных технологий. У Башара Асада и Асмы два сына и дочь.