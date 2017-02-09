16:40 09 Февраля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 11°C
Прямой эфир
Поиск
Здание Белого Дома в Вашингтоне

Белый дом предъявил список подозреваемых в терроризме

© AFP/ SAUL LOEB
В мире
Получить короткую ссылку
17 0 0

В среду белый дом предъявил прессе список подозреваемых в терроризме из семи стран, затронутых иммиграционным указом президента США Дональда Трампа.

СУХУМ, 9 фев — Sputnik. Список подозреваемых в терроризме из стран, затронутых иммиграционным указом президента США Дональда Трампа предъявил белый дом, передает РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп указом приостановил въезд в страну граждан семи стран с преимущественно мусульманским населением — Сомали, Судана, Ирака, Ирана, Йемена, Сирии и Ливии. Суд в Сиэтле приостановил действие указа, администрация Трампа подала апелляцию на это решение.

В СМИ звучали сомнения, что хотя бы один выходец из упомянутых семи стран был виновен в США в терроризме. Судья, приостановивший указ Трампа и заявил, что ни один из 19 исполнителей массовых терактов 11 сентября 2001 года не был гражданином ни одной из этих семи стран.

По данным Белого дома, имеются по меньшей мере 24 примера беженцев и других иммигрантов из этих семи стран, которых арестовали в США по обвинениям, связанным с терроризмом. Никто из них не успел совершить преступление.

Главные темы

Новости

Все новости
Все новости

Репатриация

Мультимедиа

Брейк данс
Брейкеры Абхазии и России: "Bang battle pro" в Сухуме
Сын Фазиля искандера рассказал о своем творчестве
Пишу рассказы: сын Фазиля Искандера рассказал о своем творчестве
Выборы в Парламент Абхазии
Выборы в Парламент Абхазии: что надо знать

Соцсети

Sputnikabkhazia