Белый дом предъявил список подозреваемых в терроризме

СУХУМ, 9 фев — Sputnik. Список подозреваемых в терроризме из стран, затронутых иммиграционным указом президента США Дональда Трампа предъявил белый дом, передает РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп указом приостановил въезд в страну граждан семи стран с преимущественно мусульманским населением — Сомали, Судана, Ирака, Ирана, Йемена, Сирии и Ливии. Суд в Сиэтле приостановил действие указа, администрация Трампа подала апелляцию на это решение.

В СМИ звучали сомнения, что хотя бы один выходец из упомянутых семи стран был виновен в США в терроризме. Судья, приостановивший указ Трампа и заявил, что ни один из 19 исполнителей массовых терактов 11 сентября 2001 года не был гражданином ни одной из этих семи стран.

По данным Белого дома, имеются по меньшей мере 24 примера беженцев и других иммигрантов из этих семи стран, которых арестовали в США по обвинениям, связанным с терроризмом. Никто из них не успел совершить преступление.