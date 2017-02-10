Лавров почтил память дипломатов, погибших при исполнении

СУХУМ, 10 фев — Sputnik. Дань памяти дипломатам, погибшим при исполнении обязанностей, отдал Глава МИД России Сергей Лавров, возложив цветы к памятным доскам в здании министерства, передает РИА Новости.

"День начинаем с дани памяти нашим товарищам, которые ушли из жизни в годы Великой Отечественной войны, в годы репрессий, и тех, кто сложил голову на боевом посту, как это произошло недавно с Андреем Карловым, Александром Кадакиным. В это же время наши товарищи, наши коллеги на кладбищах проводят соответствующие церемонии. Это традиция, без памяти невозможно ни жить, ни работать, ни быть нормальными людьми, поэтому я очень ценю, как в нашем министерстве относятся к своим учителям, нашим ветеранам", — сказал Лавров на церемонии.

Сергей Лавров отметил, что "популярность дипломатической профессии не снижается, каждый год конкурс на поступление в МИД очень серьезный". "Мы хотим наращивать наш общероссийский потенциал и видим в этом залог дальнейшей поддержки нашей внешней политики", — добавил глава МИД России.

День Дипломатического работника традиционно отмечается в России 10 февраля. Профессиональный праздник был учрежден в 2002 году указом президента. Дата праздника связана с наиболее ранним документальным упоминанием — 10 февраля 1549 года — Посольского приказа, первой в истории России государственной структуры, которая занималась иностранными делами.