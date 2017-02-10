Федор Бондарчук нашел актера на проекте "Ты супер!"

СУХУМ, 10 фев — Sputnik. Киноактер, кинорежиссер Федор Бондарчук пригласил конкурсанта детского вокального шоу "Ты супер!" Богдана Козлова попробовать себя в блокбастере "Притяжение-2".

В самом разгаре отборочные испытания проекта "Ты супер!". Ведутся записи программы, но съемочная группа больше похожа на волшебников, чем на работников телевидения: организаторы, члены жюри, гости шоу не жалеют сил ради улыбок детей и исполняют их самые заветные желания! Ведь эти дети остались без попечения родителей, оказались в трудной жизненной ситуации и как никто другой ждут чудес.

После выступления артистичного Богдана Козлова из Калининграда гость программы Федор Бондарчук отметил, что у Богдана есть все для того, чтобы стать актером.

"У него запоминающаяся внешность, артистизм и вокальные способности. Природные данные нужно развивать – я рекомендую поступить в театральный вуз, двигаться в этом направлении. Верю, что у этого парня большое будущее", – сказал Бондарчук.

Бондарчук пообещал, что, когда начнутся съемки блокбастера "Притяжение-2", он пригласит Козлова попробоваться на одну из ролей.

Богдан Козлов признался, что, несмотря на то, что он давно мечтает связать свою жизнь с музыкой, его заветное желание – сняться в большом кино.

11 февраля на телеканале НТВ стартует конкурс с одной из самых обширных географий в истории отечественного телевидения. "Ты супер!" подарит шанс талантливым детям из постсоветского пространства заявить о себе.

Проект "Ты супер!" НТВ и Международного информационного агентства Sputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участники — 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии.



