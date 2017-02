Русский для волонтера FIFA: бесплатно и онлайн

СУХУМ, 10 фев — Sputnik, Мария Шелудякова. Сотни тысяч любителей футбола со всех уголков Земли хотят стать волонтерами на Чемпионате мира по футболу FIFA 2018, который пройдет в России. Они надеются получить возможность поболеть за свои команды и приобщиться к событию мирового масштаба.

Корреспондент Sputnik побывала в Институте русского языка имени Пушкина на круглом столе, посвященном запуску программы по обучению русскому языку для иностранных волонтеров.

Что связывает футбол и иностранные языки? Конечно, чемпионат мира по футболу, который собирает спортсменов и болельщиков со всего мира. Интерес к работе на Чемпионате в этом году небывалый – заявки подали уже более 176 тысяч человек, причем почти треть из них – иностранцы из 190 стран. А ведь это почти все государства, граждане которых имеют доступ в интернет.

Цели потенциальных волонтеров на соревнованиях в России самые разные — встретить новых друзей, приобщиться к русской культуре, изучить язык и, наконец, узнать, "какого цвета Красная площадь".

Каждый из кандидатов приехал в Россию со своей историей. Испанец, который с детства интересовался русской культурой, похвастался красавицей-русской женой, а француз, который преподает свой родной язык в одной из московских школ, еще в школе с увлечением изучал русский язык. А вот будущий волонтер из Перу влюбился в Россию, увидев Юрия Гагарина по телевизору.

Основная "русская фраза на английском"

В Институте русского языка имени Пушкина собрались "молодые, веселые и смешные", отметила ректор Маргарита Русецкая. И, действительно, гости круглого стола делились хорошим настроением и много смеялись, в том числе и благодаря участию известного актера и юмориста Сергея Белоголовцева, который вошел в команду послов Чемпионата мира по футболу в России.

"К сожалению, звание посла не позволяет посетить все матчи Чемпионата мира. Я тоже думал, что стал послом, и все! Весь футбол посмотрел. Но не тут-то было, – посетовал актер. – Для меня это звание, безусловно, огромное счастье, гордость. Я испытал детский восторг, когда мне предложили быть причастным к такому событию. Такое бывает раз в жизни".

Актер поделился своими воспоминаниями о поездке на Чемпионат мира по футболу в Португалию. По его словам, это память на всю жизнь, веселый праздник и бесценное общение.

Сергей Белоголовцев обратился к многочисленным участникам мероприятия из других стран, большинство из которых похвастались тем, что говорят на многих языках, в том числе и русском.

"Мне завидно слушать наших гостей, а я помню только "London is the capital of Great Britain", – сказал он.

"А как же "Let me speak from my heart?", – отметил находчивый приезжий из Перу.

"Кончено! Это все знают. Это основная русская фраза на английском языке, – отшутился юморист. – Мне бы хотелось, чтобы чемпионат в 2018 году стал самым мирным и дружелюбным. Но не теряйте бдительность! Естественно, волонтеры должны будут накачать мышцы и быть готовыми постоять за порядок".

Институт имени Пушкина учит русскому языку весь мир. Среди учеников и выпускников образовательного учреждения в основном политики, бизнесмены, русисты, и представители культуры, а на этот раз вуз получил необычную для себя аудиторию – волонтеров.

Дистанционное обучение будет проходить в интернете на портале "Образование на русском" (Pushkininstitute.ru). С помощью программы кандидаты из любой страны мира смогут в режиме онлайн выучить свои первые слова на русском языке и повысить уровень знаний перед приездом в Россию. Бесплатный онлайн-курс, разработанный специально для иностранцев, стартовал 10 февраля.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.