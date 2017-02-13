Кармов: известные достопримечательности Пальмиры подлежат восстановлению

СУХУМ, 13 фев — Sputnik, Мария Шелудякова. Уничтоженные боевиками "Исламского государства" наиболее известные достопримечательности Пальмиры – римский амфитеатр и тетрапилон – подлежат восстановлению, заявил Sputnik научный сотрудник Института культурного и природного наследия имени Лихачева Тимур Кармов.

© AFP/ EMMANUEL DUNAND Совбез ООН осудил варварское разрушение боевиками ИГ амфитеатра в Пальмире

Минобороны России опубликовало видеодоказательства уничтожения террористами древней Пальмиры в Сирии. Российский беспилотник зафиксировал уничтожение центральной части древнего римского амфитеатра и колонн тетрапилона в древнем городе.

Кармов подчеркнул, что о разрушениях фасадной части римского амфитеатра уже было известно из западных источников, и опубликованное видео только подтвердило масштабы бедствия. Сирийский государственный телеканал сообщил об исчезновении части объекта 20 января, однако власти не подтверждали подлинность снимков.

Историк отметил, что, несмотря на получение более детализированных изображений, степень разрушения объектов культурного наследия можно будет определить только на месте.

"Однако уже сейчас можно с уверенностью сказать, что амфитеатр в Пальмире подлежит реконструкции. Это относится и к другим памятникам, например, храм Баала – когда стало известно о разрушениях, многие говорили о возможности реконструкции. Другой вопрос, количество времени и затраченных ресурсов", – подчеркнул Кармов.

По словам исследователя, фасадная часть римского амфитеатра разрушена почти полностью. На кадрах отчетливо видно, что террористы попытались нанести максимальный ущерб.

"Разрушение исторических памятников носит символический характер. Таким образом террористы отомстили России за военные действия в Сирии. Они хорошо понимают, какое значение объекты древнего города имеют для мирового сообщества, и для России в частности", – рассказал историк.

Амфитеатр был построен в самом центре Пальмиры во II веке нашей эры и состоял из трибуны, сцены и задника сцены, который был отделан универсальными декорациями. Сцену театра украшали портики с колоннами коринфского ордера, а в центральной нише стояла скульптура императора Нерона.

© Sputnik. Михаил Воскресенский Ученый: восстановить фасад римского амфитеатра в Пальмире будет непросто

Античный тетрапилон в Пальмире состоял из четырех массивных каменных оснований, на которых установлены 16 высоких колонн с платформами наверху. Сооружение представляло собой своеобразную триумфальную арку. Во времена античности такие конструкции устанавливали на перекрестках крупных дорог или обрамляли ими городские площади. Тетрапилон считался одной из визитных карточек архитектурного ансамбля Пальмиры.

"Террористы на этом не остановятся, взрывать исторические памятники они будут при каждом удобном случае, – считает Кармов. – Еще будут разрушения, к большому сожалению. Это идеологическая война, которая отражается на объектах всемирного наследия".

После первого нападения экстремистов, которое произошло около двух лет назад, древняя Пальмира уцелела на 80%. Террористы уничтожили древние постройки, такие как храм Бэла и Баал Шамина, Триумфальную арку и колонны в долине гробниц. Пострадали также здания Цитадели Салах ад-Дина и национальный музей.

В середине декабря 2016 года террористы повторно захватили город и исторические развалины.



