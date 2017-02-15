19:05 15 Февраля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 2°C
Прямой эфир
Поиск
Архивное фото Крыма

МИД РФ про заявления США по Крыму: мы свои территории не возвращаем

© Sputnik. Юрий Лашов
В мире
Получить короткую ссылку
11 0 0

Мария Захарова, комментируя заявления Белого дома по Крыму, заявила, что Москва "свои территории не возвращает".

СУХУМ, 15 фев – Sputnik. Комментируя заявления США по Крыму официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва "свои территории не возвращает", передает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США Дональд Трамп ожидает, что РФ займется деэскалацией на Украине и "вернет Крым".

"Мы свои территории не возвращаем. Крым – это территория Российской Федерации", — заявила Захарова на брифинге.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".



Главные темы

Новости

Все новости
Все новости

Репатриация

Мультимедиа

Брейк данс
Брейкеры Абхазии и России: "Bang battle pro" в Сухуме
Падение метеорита над Челябинском в феврале 2013 года. Архивные кадры
Падение метеорита над Челябинском в феврале 2013 года. Архивные кадры
Статистика ДТП в Абхазии
Потери на дорогах: статистика ДТП в Абхазии за 2016 год

Соцсети

Sputnikabkhazia