МИД РФ про заявления США по Крыму: мы свои территории не возвращаем

СУХУМ, 15 фев – Sputnik. Комментируя заявления США по Крыму официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва "свои территории не возвращает", передает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США Дональд Трамп ожидает, что РФ займется деэскалацией на Украине и "вернет Крым".

"Мы свои территории не возвращаем. Крым – это территория Российской Федерации", — заявила Захарова на брифинге.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".