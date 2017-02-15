Глава МИД Абхазии и Карасин выразили настрой на укрепление сотрудничества

СУХУМ, 15 фев — Sputnik. Вопросы углубления двусторонних отношений обсудили на встрече статс-секретарь — замглавы МИД РФ Григорий Карасин и министр иностранных дел Абхазии Даур Кове, передает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

"Стороны обстоятельно обсудили вопросы углубления двусторонних отношений, основные направления взаимодействия в региональных и международных делах, включая участие в Женевских дискуссиях по вопросам стабильности и безопасности в Закавказье", — отметили в МИД.

"Состоявшийся диалог выявил совпадение или близость позиций по обсуждавшейся проблематике, обоюдный настрой на дальнейшую интенсификацию многопланового сотрудничества между нашими государствами", — сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.