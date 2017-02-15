19:05 15 Февраля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 2°C
Прямой эфир
Поиск
Министерство иностранных дел России

Глава МИД Абхазии и Карасин выразили настрой на укрепление сотрудничества

© Sputnik. Наталья Селиверстова
В мире
Получить короткую ссылку
1210

Замглавы МИД РФ Григорий Карасин и министр иностранных дел Абхазии Даур Кове обсудили на встрече вопросы углубления двусторонних отношений и выразили настрой на дальнейшее многоплановое сотрудничество.

СУХУМ, 15 фев — Sputnik. Вопросы углубления двусторонних отношений обсудили на встрече статс-секретарь — замглавы МИД РФ Григорий Карасин и министр иностранных дел Абхазии Даур Кове, передает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

"Стороны обстоятельно обсудили вопросы углубления двусторонних отношений, основные направления взаимодействия в региональных и международных делах, включая участие в Женевских дискуссиях по вопросам стабильности и безопасности в Закавказье", — отметили в МИД.

"Состоявшийся диалог выявил совпадение или близость позиций по обсуждавшейся проблематике, обоюдный настрой на дальнейшую интенсификацию многопланового сотрудничества между нашими государствами", — сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.



Главные темы

Новости

Все новости
Все новости

Репатриация

Мультимедиа

Брейк данс
Брейкеры Абхазии и России: "Bang battle pro" в Сухуме
Падение метеорита над Челябинском в феврале 2013 года. Архивные кадры
Падение метеорита над Челябинском в феврале 2013 года. Архивные кадры
Статистика ДТП в Абхазии
Потери на дорогах: статистика ДТП в Абхазии за 2016 год

Соцсети

Sputnikabkhazia