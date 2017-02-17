После теракта Пакистан закрыл границу с Афганистаном

СУХУМ, 17 фев — Sputnik. После крупного теракта в Сехван-Шарифе Пакистан закрыл границу с Афганистаном на неопределенное время, передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя армии страны, генерал-майора Асифа Гафура.

Взрыв прогремел в четверг вечером в пакистанском городе Сехван-Шариф провинции Синд на территории комплекса мавзолея суфийского философа и поэта Лалы Шахбаза Каландара.

Ответственность взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Теракт произошел, когда на территории комплекса находилось много последователей суфизма, которые совершали регулярный ритуал. По последним данным, погибли 74 человека, еще более 300 получили ранения.

"Пакистано-афганская граница закрыта в связи с соображениями безопасности с немедленным вступлением решения в силу до дальнейших распоряжений", — приводятся его слова в пресс-релизе армии Пакистана.

В штаб армии Пакистана в Равалпинди были вызваны сотрудники посольства Афганистана в стране. Им был выдан список из 76 террористов, скрывающихся, по мнению Исламабада, на территории соседней страны. "(Дипломатов) попросили принять немедленные меры и передать их Пакистану", — заявил Гафур.

Ранее Гафур заявил, что армия Пакистана считает, что последняя серия терактов в стране организована по указу "враждебных сил" с территории Афганистана, и Исламабад намерен принять ответные меры. Начальник штаба армии Пакистана, генерал Камар Джавид Баджва, в свою очередь, заявил, что "каждая капля крови нации будет отомщена и отомщена безотлагательно, больше никто не будет сдерживаться ни перед кем".