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Президент РФ В. Путин

Путин выразил надежду, что экс-губернаторы поддержат преемников

© Sputnik. Сергей Гунеев
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Президент России выразил надежду на то, что ушедшие в отставку губернаторы поддержат своих преемников и будут способствовать развитию регионов.

СУХУМ, 17 фев — Sputnik. Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что экс-губернаторы поддержат своих преемников и будут способствовать развитию регионов, передает РИА Новости.

В четверг вечером Владимир Путин встретился с ушедшими в отставку главами Бурятии, Карелии, Пермского края, Новгородской и Рязанской областей.

"Рассчитываю на то, что вы сделаете все для того, чтобы помочь, поддержать ваших преемников в работе, за которую они сейчас берутся. Надеюсь, что это тоже, как и в вашем случае, будет успешная работа, и люди это почувствуют в самое ближайшее время", — сказал глава государства в ходе встречи.

Владимир Путин отметил, что результаты в работе такого рода видны не сразу.

"Но вся наша работа – вся наша жизнь, многие наши годы – посвящена именно этой цели. Не сомневаюсь, что так будет и в случае с вашими преемниками", — отметил Путин.

"Во всяком случае, рассчитываю, что вы их поддержите вашими знаниями, опытом и вашими идеями по поводу того, что и как нужно было бы сделать в самое ближайшее время, чтобы не потерять темп в развитии регионов, которые вы возглавляли", — сказал Путин.



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