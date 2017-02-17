НАТО не устраивает, но его кормят

СУХУМ, 17 фев — Мария Шелудякова, Sputnik. Размещение четырех батальонов НАТО, призванных защитить Польшу и страны Балтии от мнимой "российской угрозы", не выгодно ни одной стране альянса в Европе, и при этом не представляет непосредственной опасности для России, согласились эксперты в ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня".

Накануне в Брюсселе завершилось совещание министров обороны стран НАТО, на котором одной из тем обсуждения стало усиление восточного фланга Североатлантического альянса. В частности, члены НАТО подтвердили готовность увеличивать затраты на военные нужды на 2%.

Деньги в никуда © Sputnik. Алексей Витвицкий Столтенберг: углубление отношений РФ с Абхазией и Южной Осетией беспокоит НАТО

Заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин с иронией заявил, что поддерживает такое решение.

"Отлично, что страны НАТО отвлекают свои средства на всякую ерунду. Размещение только этих четырех батальонов обойдется американцам в 2,5 миллиарда долларов, а потом его надо будет поддерживать. Для сравнения – на поддержку сирийской оппозиции США выделили 50 миллионов долларов. Будет хуже, если средства пойдут Украине или Сирии", – отметил политолог.

Эксперты уверены, что во многих странах решение повысить военные расходы вызовет внутриполитические протесты, так как увеличение финансирования происходит на фоне тяжелого экономического кризиса.

При этом опасно и то, что европейский избиратель не будет против военных расходов, как он не возражал против неудобных для Европы санкций в отношении России, а экономические трудности превратятся в шовинистическую истерику против конкретного врага, считают политологи.

Шпионаж за Крымом © AP Photo. Geert Vanden Wijngaert Опрос показал, что две трети россиян видят в НАТО угрозу

Кроме того, НАТО приняло решение об усилении присутствия в черноморском регионе, что неизбежно приведет к эскалации напряженности.

В четверг генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что восемь стран альянса примут участие в формировании многонациональной бригады в Румынии, а пять стран выделят воздушные и наземные элементы поддержки этой бригады. Министры также приняли решение об усилении присутствия военно-морских сил в Черном море.

Постоянные военно-морские группы альянса будут чаще заходить в Черное море, интенсифицируют проведение учений в регионе, будут заниматься сбором информации о ситуации, а также возьмут на себя функции координатора при взаимодействии с ВМС союзников в регионе.

"Усиление присутствия в Черном море настораживает, – отметил Платошкин. – В данном контексте необходимо подчеркнуть обещания оказать Грузии существенную помощь, связанную с планами размещения сил НАТО в Грузии. Если называть вещи своими именами, речь идет о шпионаже за Краснодарским краем и Крымом, где размещены российские ракеты земля-воздух".

Согласно заявлению генсека альянса Йенса Столтенберга, на заседании комиссии Грузия-НАТО в Брюсселе были рассмотрены стоящие перед Грузией вызовы, в том числе в регионе Черного моря.

Раскол НАТО или дружба с Россией

В настоящее время условий для реализации худшего сценария в развитии отношений России и НАТО все больше. Альянс пытается окружить Россию со всех сторон, и этот процесс только набирает обороты. Ведется полномасштабная психологическая и информационная война, которая отсылает к временам холодной войны.

© Sputnik. Алексей Витвицкий Евросоюз без НАТО видят молодые и обеспеченные жители ЕС

"Натовцы считают, что Россия строит долгосрочные планы: сегодня Донбасс, завтра Киев, а послезавтра Варшава – это спекуляции, совершенно оторванные от реальности. Не надо переоценивать антироссийский заговор со стороны НАТО. В целом стороны не обречены на конфликт", – подытожил программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.

Европарламент поддержал резолюцию о создании общеевропейской армии. Эксперты считают, что о появлении такой армии могут торжественно объявить уже в марте. В целом европейская идея не вписывается в общую стратегию альянса. В то же время как американские, так и европейские политики все чаще негативно высказываются о деятельности НАТО.

"Плохая ситуация в Европе уже вызвала выход Великобритании из ЕС. Как вы знаете, Марин Ле Пен во Франции обладает существенной поддержкой, а она призывает к выходу страны из НАТО и европейской зоны. Все помнят и заявления Трампа по поводу альянса. Сейчас глава Пентагона говорит иначе, но это не более чем игра в доброго и злого полицейского", – подчеркнул Платошкин.

Президент США Дональд Трамп не раз называл Североатлантический альянс устаревшей организацией. Он также указывал на то, что члены НАТО "не платят больше то, что должны платить, при этом Вашингтон вынужден защищать эти государства". Кроме того, глава государства высказывался за налаживание партнерских отношений с Россией.

Однако глава Пентагона Джеймс Мэттис, выступая на заседании министров обороны стран-членов НАТО, заявил, что США намерены говорить с Москвой, но "с позиции силы".



