Бельгия вернула Кыргызстану архивы Чингиза Айтматова

СУХУМ, 17 фев — Sputnik. Бельгия передала Бишкеку архив документов, относящийся к "брюссельскому периоду" творчества писателя Чингиза Айтматова, сообщает Sputnik Кыргызтан со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Архивные материалы переданы стране почетным профессором Свободного университета Брюсселя, членом Королевской академии археологии Бельгии Жаном Бланкофф, сообщает пресс-служба главы Кыргызстана. В церемонии передачи документов принял участие президент Алмазбек Атамбаев.

В своем выступлении глава государства отметил, что у него были близкие отношения с великим писателем, который "особенно для людей нашего поколения является символом той страны, в которой мы росли, потому что Айтматов был не только кыргызским писателем, но и союзным, планетарным писателем". "Мы гордимся, что наш народ породил такого великого писателя, как Чынгыз Айтматов", — заявил Атамбаев. Чингиз Айтматов родился в селе Шекер Таласской области Кыргызстана. С 1990 по 2000 год Айтматов являлся послом Кыргызстана в странах Бенилюкса. Всего писатель прожил в Брюсселе около 15 лет.

В ЮНЕСКО отметили Айтматова, как одного из самых популярных современных авторов, которого считали классиком еще при жизни. В 1958 году вышла в свет повесть "Джамиля", принесшая Айтматову мировую славу. Среди наиболее известных произведений писателя — "И дольше века длится день…" (1980), "Белый пароход" (1970), "Плаха" (1986), "Когда падают горы" ("Вечная невеста") (2006). Романы Айтматова изданы в 128 странах тиражом более 100 миллионов экземпляров. Писатель скончался в 2008 году в больнице немецкого города Нюрнберга.



