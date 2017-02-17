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Архивное фото российских болельщиков

Фильм Би-би-си о российских футбольных фанатах показали зрителям

© Sputnik. Виталий Белоусов
В мире
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Часовой фильм предупреждает болельщиков из Британии, которые планируют поехать на ЧМ-2018, о том, что русские хулиганы тщательно готовятся ко встрече с ними.

СУХУМ, 17 фев — Sputnik. Документальный фильм телеканала Би-би-си "Армия российских хулиганов" показали зрителям, сообщает РИА Новости.

Героями документальной картины стали российские футбольные фанаты, которые готовятся к встрече с британскими болельщиками на чемпионате мира по футболу в 2018 году.

(0:36 / 3.91Mb / просмотров видео: 16)
RT
RT
Английские фанаты в пабе

Основной для фильма послужили события Евро-2016, когда в результате столкновений группировок российских и британских фанатов пострадали десятки английских болельщиков и два человека впали в кому. Российские болельщики были в меньшинстве, однако преимущество оказалось на их стороне.

Режиссер фильма Алекс Стокли фон Статцер посетил Россию и встретился с лидерами и участниками наиболее известных фанатских группировок, среди которых "Орловские мясники" и "Гладиаторы". Автор фильма также побывал в Ростове-на-Дону, в котором состоятся пять матчей будущего ЧМ-2018. В фильме показаны тренировки и отборочные бои фанатов.

(1:27 / 11.41Mb / просмотров видео: 211)
RT
RT
Российские фанаты приглашают английских приехать на ЧМ-2018

Лейтмотивом часового фильма стало предупреждение британским болельщикам, планирующим поехать на ЧМ-2018, о том, что русские хулиганы тщательно готовятся ко встрече с ними.

В фильме российские участники околофутбольного движения признаются, что примером для них были британские футбольные фирмы 70-80-х годов и именно британцы всегда являются для них главной мишенью.




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