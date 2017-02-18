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Живая стена на границе США и Мексики

"Живой стеной" встали мексиканцы на границе США из-за планов Трампа

REUTERS/Favia Lucero FOR EDITORIAL USE ONLY
В мире
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В пятницу тысячи мексиканцев образовали "живую стену" на границе с США в приграничном городе Сьюдад-Хуарес в знак протеста против планов Дональда Трампа построить пограничную стену

СУХУМ, 18 фев – Sputnik. "Живую стену" на границе с США образовали тысячи мексиканцев в знак протеста против планов Дональда Трампа построить пограничную стену, передает РИА Новости.

Известные политики приняли участие в акции, в том числе основатель Партии демократической революции и трижды кандидат в президенты страны Куаутемок Карденас. 

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(Photo by Chris Pizzello/Invision/AP)
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К акции присоединился губернатор пограничного штата Чиуауа Хавьер Корраль, мэр Сьюдад-Хуареса Армандо Кабада и его коллега из находящегося по ту сторону реки Рио-Браво американского Эль-Пасо Оскар Лизер.

В руках у участников акции были розы, они размахивали ими жителям соседней страны в знак приветствия. "Мы противопоставим (стене) дружбу, когда разные голоса сливаются в один, получается единый тон, когда разные руки переплетаются, это показывает, что мы вместе, доказывает наше желание продолжать оставаться сообществом двух государств", — заявил губернатор Чиуауа Корраль.

Отношения США и Мексики стали напряженными после прихода к власти Дональда Трампа. После вступления в должность он распорядился начать строительство стены на границе с Мексикой. Дональд Трамп требует, чтобы Мехико оплатил ее постройку, но президент Мексики категорически отказался это делать.



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