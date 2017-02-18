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Гуманитарный коридор на севере Алеппо

МИД Франции: переход власти в Сирии нужно обсудить на женевских переговорах

© Sputnik. Михаил Алаеддин
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Глава МИД Франции Жан-Марк Эйро считает, что переход власти в Сирии должен обсуждаться на межсирийских переговорах.

СУХУМ, 18 фев — Sputnik. На межсирийских переговорах должен обсуждаться переход власти в Сирии, заявил глава МИД Франции Жан-Марк Эйро, передает РИА Новости.

"Этот переход должен быть в центре внимания, когда мы соберемся в Женеве на следующей неделе под эгидой ООН", — сказал он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу.

Межсирийские переговоры под эгидой ООН в Женеве запланирован на 23 февраля. Ожидается участие как представителей сирийских властей, так и различных оппозиционных фракций.



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