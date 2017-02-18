Лавров: РФ хочет взаимоуважительных отношений с США

СУХУМ, 18 фев — Sputnik. Выступая на конференции по безопасности в Мюнхене министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия хочет прагматичных и взаимоуважительных отношений с США, передает РИА Новости.

"Рассчитываем на торжество здравого смысла, таких отношений мы хотим с США, отношений прагматизма, взаимного уважения, осознания особой ответственности за глобальную стабильность", — заявил Лавров.

Лавров, что "две Россия и США никогда не были в прямом конфликте, между нашими странами было гораздо больше дружественной истории, нежели противостояний".

"Россия немало сделала для поддержки независимости США, их становления в качестве единого, сильного государства. В наших общих интересах — конструктивное выстраивание российско-американских отношений, тем более что Америка не менее близкий, чем ЕС, наш сосед, в Беринговом проливе нас отделяет только четыре километра", — добавил Лавров.

"Потенциал кооперации в политике, экономике, гуманитарной сфере — огромен, ему еще, конечно, предстоит быть реализованным, мы к этому открыты настолько, насколько к этому готовы США", — сказал Лавров.

Мюнхенская конференция является одним из крупнейших и наиболее авторитетных форумов по вопросам безопасности. В конференции, которая в этом году проходит с 17 по 19 февраля, принимают участие более 30 глав государств и правительств, более 80 министров обороны.