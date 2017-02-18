Праздник Масленицы прошел в посольстве РФ в Вашингтоне

СУХУМ, 18 фев — Sputnik. Русские песни, зажигательные танцы и самые вкусные блюда русской кухни были представлены на благотворительном празднике по случаю Масленицы, который прошел в пятницу в посольстве РФ в Вашингтоне, передает РИА Новости.

ПОМОЩЬ ТЕМ, КТО В НЕЙ НУЖДАЕТСЯ © Sputnik / Томас Тхайцук Праздник Масленицы отметили в Сухуме 10

Посол России в США Сергей Кисляк, на правах хозяина, напомнил, что его уже 19-й год подряд проводят два православных прихода Вашингтона — святого Николая Чудотворца Православной церкви в Америке и святого Иоанна Предтечи Русской Зарубежной церкви. Все средства от праздника они делят пополам и направляют на благотворительные нужды. Настоятель Предтеческого собора отец Виктор Потапов рассказал, что его приход направит вырученные средства в фонд "Справедливая помощь", основанный трагически погибшей недавно доктором Елизаветой Глинкой, детям Донбасса, страдающим от войны, и детским приютам в Ленинградской области и в Киеве. Значительная часть средств будет перечислена людям, которые просят приход о поддержке в США.

Вечер начался с молитвы "Отче наш", которую священники и зал прочли вместе, на двух языках.

ХРАНИТЬ РУССКИЕ ТРАДИЦИИ © Sputnik. Томас Тхайцук Празднование Масленицы в Очамчыре 10

Посол РФ в приветственном слове отметил, что "этот вечер традиционно собирает людей, которые хотят хранить русские традиции и любят русскую культуру". По словам Сергея Кисляка, "особенно приятно видеть, что сюда приходит много молодежи". "Очень важно, что культура объединяет", — сказал глава дипмиссии.

Отец Виктор отметил, что на бал пришли и два особых гостя. Одному из них недавно исполнился 101 год, другому — 99 лет.

Сначала гостей праздника встречал ансамбль русской песни "Самовар". В его исполнении прозвучало множество популярных композиций, не знающих времени и возраста — "Катюша", "Миленький ты мой" и многие другие. А когда публика переместилась из фойе в зал, настал черед юных артистов.

© Фото: МКДЦ РА Более 30 тыс гостей посетили Масленицу по-абхазски в Москве

Сначала аудиторию "зажгли" исполнители из танцевальной группы "Матрешки", созданной при храме святого Иоанна Предтечи. Младшие исполнили неувядающую "Калинку" и задорный "Самовар", а старшие, подростки — залихватскую "Кадриль".

Затем настал черед проекта "Золотые ворота", который ежегодно устраивает в США продюсер Витлий Безроднов. На сей раз он пригласил юношеские коллективы из Санкт-Петербурга и Грузии, солисты которых не только прекрасно танцевали, но и пели и аккомпанировали себе на различных инструментах.

Публика провожала всех детей со сцены бурными аплодисментами.

МОЛЧАЛИВЫЙ АУКЦИОН © Фото: МКДЦ РА Масленицу по-абхазски отпразднуют в Москве

В течение всего вечера проводились лотерея и молчаливый аукцион. На него оба прихода выставили несколько десятков лотов — в основном, это старинные предметы русской утвари — самовары, чайные сервизы, фужеры, кувшины. Были представлены также различные картины и даже сувенирные валенки.

Завершился праздник — опять же по традиции — дискотекой, где звучали, в основном, русские мелодии.

Следующая Масленица в российском посольстве будет уже юбилейной, двадцатой.