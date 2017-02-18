В связи с ракетным обстрелом Афганистан выразил протест Пакистану

СУХУМ, 18 фев — Sputnik. В пятницу МИД Афганистана вызвало посла Пакистана в Кабуле Абрара Хусейна, чтобы выразить протест в связи с ракетным обстрелом восточных провинций, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Tolo.

Ракетный обстрел в провинциях Нангархар и Кунар, по данным источника, унес жизни двух человек, еще два человека получили ранения.

© AFP/ AMER ALMOHIBANY После теракта Пакистан закрыл границу с Афганистаном

Во время встречи замглавы МИД Афганистана Хекмат Халил Карзай выразил соболезнования пакистанскому послу в связи с терактами, в то же время он потребовал объяснения в связи с ракетным обстрелом.

В четверг вечером в пакистанском городе Сехван-Шариф провинции Синд на территории комплекса мавзолея суфийского философа и поэта Лала Шахбаза Каландара прогремел взрыв. Ответственность взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Теракт произошел, когда на территории комплекса находилось много последователей суфизма, которые совершали регулярный ритуал. По последним данным, погибли 88 человек, еще более 300 получили ранения.

Позже официальный представитель ВС Пакистана, генерал-майор Асиф Гафур заявил, что армия Пакистана считает, что последняя серия терактов в стране организована по указу "враждебных сил" с территории Афганистана, и Исламабад намерен принять ответные меры. Позже стало известно, что пакистано-афганская граница закрыта на неопределенный срок по соображениям безопасности.