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Раздача российской гуманитарной помощи населению Сирии

Более 8 тонн гумпомощи центр по примирению за сутки передал сирийцам

© Sputnik. Максим Блинов
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В ходе гуманитарных акций, которые провел российский центр по примирению жители Сирии получили 8 тонн гумпомощи.

СУХУМ, 19 фев — Sputnik. За сутки три гуманитарные акции в городах Латакия и Хомс, а также в населенном пункте Хауш-Султан провинции Дамаск в Сирии провел российский центр по примирению, передает РИА Новости.

Архивное фото раздачи российской гуманитарной помощи населению Сирии
© Sputnik. Максим Блинов
Гумпомощь получили жители Латакии от российского Центра по примирению

"Российским центром по примирению враждующих сторон проведено три гуманитарные акции в городах Латакия и Хомс, а также в населенном пункте Хауш-Султан провинции Дамаск… Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 8,8 тонны", — говорится в сообщении.

За сутки гуманитарную помощь получили 3,59 тысяч жителей. Добавляется, что на авиабазу Хмеймим самолетом Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России доставлено 17,9 тонны гуманитарных грузов (продовольствие, одежда, пледы), предоставленных Республикой Армения.

В сообщении говорится, что в течение суток ООН и партнеры продолжали оказывать продовольственную, медицинскую, психологическую и юридическую помощь САР. Кроме того, продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры и обеспечению временным жильем нуждающихся.



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