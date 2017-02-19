Дети из детских домов приглашены на Дни российского кино в Астане

СУХУМ, 19 фев – Sputnik. В Астане, где проходят Дни российского кино приглашены дети из детских домов и малоимущих семей, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства культуры и спорта республики.

Мероприятие открылось показом фильма "Ледокол", который повествует о катастрофе ледокола "Михаил Сомов". Заслуженный артист РФ, исполнитель одной из главных ролей Сергей Пускепалис лично представил фильм казахстанской публике. В программу Дней российского кино вошли комедия "Хороший мальчик" и блокбастер "Экипаж".

"Сегодня на благотворительный показ анимационного фильма "Волки и овцы: безумное превращение" режиссеров Максима Волкова и Андрея Галат приглашены дети из детских домов и малоимущих семей", — говорится в сообщении министерства, распространенном в воскресенье.

Жители и гости столицы могут бесплатно посетить показы российских кинокартин в одном из кинотеатров Астаны до 19 февраля включительно. Мероприятие проходит за счет российской стороны и проводится министерством культуры и спорта республики совместно с министерством культуры РФ.