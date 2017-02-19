Найдены новые фрагменты вертолета, рухнувшего на Алтае

СУХУМ, 19 фев — Sputnik. Два фрагмента кресла на месте крушения вертолета Robinson R-66 на Телецком озере на Алтае обнаружили спасатели, передает РИА Новости со ссылкой на сайт ГУ МЧС по республике.

"Вдоль береговой линии производилось обследование акватории на судне, принадлежащемму Алтайскому государственному природному заповеднику. Вечером, в 17.20 в районе мыса Челюш найдены два фрагмента кресла, которые были доставлены на кордон Кокши и переданы следователям для проведения экспертизы и установления принадлежности", — говорится в сообщении.

© Sputnik. Григорий Сысоев Вертолет рухнул на Алтае, на борту находились пять человек

Спасательные работы проводились с применением глубоководного аппарата Falcon и продлились до двух часов ночи воскресенья. Было обследовано 420 тысяч квадратных метров. Вертолет "Алтай Авиа" в свою очередь обследовал 23 квадратных километра акватории Телецкого озера и прилегающей территории. На воскресенье также запланирована работа Falcon в районе кордона, добавили в МЧС.

Ранее источник, знакомый с ходом поисковой операции, сообщил, что специалисты в субботу планируют просканировать Телецкое озеро. Как сообщается на сайте регионального главка МЧС, полученные данные будут расшифрованы в течение двух дней. В свою очередь источник уточнил, что итог обследования озера геофизическим оборудованием станет 3D-профиль дна озера, что поможет определить точное место падения вертолета. Результат, по его словам, будет готов во вторник, 21 февраля.

По данным МЧС, 12 февраля в 20:20 по местному времени (16:20 мск) от очевидца поступила информация, что в Турочакском районе республики Алтай в районе мыса Кокши на озере Телецкое упал вертолет Robinson R-66. На борту находились пять человек: бывший вице-премьер республики Алтай Анатолий Банных, генеральный директор компании HeliClub Мария Козинцева, шеф-пилот авиакомпании "Алтай Авиа" Дмитрий Ракицкий и его супруга, а также еще один пассажир Глеб Вореводин.

Телецкое озеро расположено на северо-востоке Алтайских гор в Турочакском и Улаганском районах республики Алтай. Одно из самых посещаемых туристических мест в регионе. Площадь — 223 квадратных километра, средняя глубина — около 170 метров, максимальная — более 300 метров.