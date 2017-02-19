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Сенатор США заявил о возможности введения новых санкций против РФ

REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
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По итогам расследования в конгрессе утверждений о "вмешательстве" в выборы в США, американский сенатор Крис Мерфи заявил о возможности введения новых санкций в отношении России.

СУХУМ, 19 фев — Sputnik. О возможности введения новых санкций в отношении России заявил американский сенатор Крис Мерфи, передает РИА Новости.

Россия не раз опровергала обвинения со стороны США в кибератаках, а также попытках повлиять на выборы. Доказательства причастности РФ к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

Архивное фото хакера за компьютером
© flickr.com
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"Возможно (по итогам расследования в конгрессе) введение санкций помимо тех, которые были наложены еще (Бараком) Обамой", — заявил сенатор, выступая в воскресенье на Мюнхенской конференции по безопасности.

В конце декабря администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в РФ. Одновременно в сенате США заявили о намерении провести собственное расследование по этому вопросу. Никаких доказательств предъявлено не было.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными". По его словам, подобные заявления ни на чем не основаны, никаких фактов приведено не было. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности, также заявил, что никаких фактов о якобы российском вмешательстве в выборы в США нет.



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