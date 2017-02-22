Первая группа сирийских саперов начала разминировать Алеппо

СУХУМ, 22 фев — Sputnik. Подготовленная сотрудниками Международного противоминного центра Вооруженных Сил РФ в Алеппо первая группа из 56 сирийских саперов приступила к работе по разминированию города, сообщил начальник саперных войск гарнизона Алеппо Аль Хари Махриз, передает РИА Новости.

"Первые 56 человек уже прошли обучение и работают", — сказал он.

"Мы приняли эстафету, опасную, но необходимую для восстановления мирной жизни в Сирии. Все, чему ваши (российские — ред.) саперы научили и продолжают учить наших — это спасенные жизни. А опыт профессионалов РФ бесценен", — добавил он.

Филиал Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ открылся в Алеппо в конце января. Обучавшие сирийских специалистов саперы РФ, разминировавшие Алеппо, оставили коллегам из арабской республики экипировку и современное оборудование для поиска взрывных устройств.

Накануне в Россию вернулись российские военнослужащие инженерных войск, разминировавшие Алеппо. На протяжении трех последних месяцев российские специалисты очистили более 3 тысяч гектаров в Сирии, включая 4,5 тысячи жилых домов, 250 социально значимых объектов — школ, мечетей, больниц. Очищено 13 населенных пунктов, обезврежено 36 тысяч взрывоопасных предметов, из них более 20 тысяч самодельных взрывных устройств.