Постпред Турции при ООН назвал Чуркина выдающимся дипломатом

СУХУМ, 22 фев — Sputnik. Глубокие соболезнования в связи с кончиной коллеги из России Виталия Чуркина выразил постпред Турции при ООН Феридун Синирлиоглу и назвал его выдающимся дипломатом, который внес вклад в развитие турецко-российских отношений, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu.

Постпред РФ при ООН Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля в Нью-Йорке. Феридун Синирлиоглу оставил запись в книге соболезнований в связи с кончиной российского коллеги, которую открыли в постпредстве РФ при ООН в Нью-Йорке.

"Чуркин был выдающимся дипломатом, внесшим вклад в развитие турецко-российской дружбы. Выражаю соболезнования сотрудникам постпредства РФ, правительству РФ и дружественному российскому народу", — написал Синирлиоглу.

Синирлиоглу отметил, что Чуркин обладал большим опытом и профессиональными навыками, которые позволяли ему неустанно работать на благо интересов РФ.