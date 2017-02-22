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Цветы у здания МИД РФ в Москве в связи с кончиной постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина

Постпред Турции при ООН назвал Чуркина выдающимся дипломатом

© Sputnik. Vitaliy Belousov
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Смерть Постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина (16)
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Постпред Турции при ООН Феридун Синирлиоглу выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной коллеги из РФ Виталия Чуркина.

СУХУМ, 22 фев — Sputnik. Глубокие соболезнования в связи с кончиной коллеги из России Виталия Чуркина выразил постпред Турции при ООН Феридун Синирлиоглу и назвал его выдающимся дипломатом, который внес вклад в развитие турецко-российских отношений, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu.

Постпред РФ при ООН Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля в Нью-Йорке. Феридун Синирлиоглу оставил запись в книге соболезнований в связи с кончиной российского коллеги, которую открыли в постпредстве РФ при ООН в Нью-Йорке.

"Чуркин был выдающимся дипломатом, внесшим вклад в развитие турецко-российской дружбы. Выражаю соболезнования сотрудникам постпредства РФ, правительству РФ и дружественному российскому народу", — написал Синирлиоглу.

 Синирлиоглу отметил, что Чуркин обладал большим опытом и профессиональными навыками, которые позволяли ему неустанно работать на благо интересов РФ.

Темы:
Смерть Постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина (16)


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