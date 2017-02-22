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ГД РФ почтила минутой молчания память постпреда Чуркина

© Sputnik. Владимир Федоренко
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Темы:
Смерть Постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина (16)
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Депутаты Госдумы РФ почтили минутой молчания память постоянного представителя РФ при ООН Виталия Чуркина.

СУХУМ, 22 фев — Sputnik. Память постоянного представителя РФ при ООН Виталия Чуркина почтили минутой молчания депутаты Госдумы РФ, передает РИА Новости.

Цветы у здания МИД РФ в Москве в связи с кончиной постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина
© Sputnik. Vitaliy Belousov
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Чуркин родился 21 февраля 1952 года в Москве в семье авиационного инженера-конструктора. С 8 апреля 2006 года занимал пост постоянного представителя РФ при ООН в Нью-Йорке, был представителем РФ в Совете Безопасности ООН. Скончался представител РФ при ООН в понедельник в Нью-Йорке накануне своего 65-летия.

"Уважаемые депутаты, коллеги, вы знаете, что скоропостижно скончался наш постоянный представитель в ООН Виталий Иванович Чуркин. Мы все его с вами знали и уважали за его позицию, человека, который отстаивал интересы нашей страны, блестящего дипломата, человека, который любил нашу страну. И на этих передовых рубежах дипломатической работы в ООН он делал все, чтобы защищать интересы нашей страны, наших сограждан. Давайте почтим его память", — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, открывая пленарное заседание.

Темы:
Смерть Постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина (16)


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