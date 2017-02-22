Спасатели упавшего на Алтае Robinson R-66 обследовали почти 230 кв км

СУХУМ, 22 фев — Sputnik. C начала поисков упавшего вертолета Robinson R-66, специалисты обследовали jколо 230 квадратных километров акватории и дна Телецкого озера в республике Алтай, передает РИА Новости со ссылкой на представителя МЧС России.

© Sputnik. Владимир Вяткин Найдены новые фрагменты вертолета, рухнувшего на Алтае

"Всего обследовано 225 квадратных километров, из них 217 — воздушными судами, еще 7,7 квадратных километров — подводными робототехническими комплексами", — рассказал собеседник.

По словам представителя МЧС России, при помощи плавсредств проверено 24 километра береговой линии, а наземными группами – 10,5 километра берега.

Всего к поисковым работам в районе крушения сейчас привлечены более 200 человек и 40 единиц техники, в том числе шесть воздушных судов.

По данным МЧС, 12 февраля в 20.20 по местному времени (16.20 мск) от очевидца поступила информация, что в Турочакском районе республики Алтай в районе мыса Кокши на озере Телецкое упал вертолет Robinson R-66. На борту находились пять человек: бывший вице-премьер республики Алтай Анатолий Банных, генеральный директор компании HeliClub Мария Козинцева, шеф-пилот авиакомпании "Алтай Авиа" Дмитрий Ракицкий и его супруга, а также еще один пассажир Глеб Вореводин.

Телецкое озеро расположено на северо-востоке Алтайских гор в Турочакском и Улаганском районах республики Алтай. Одно из самых посещаемых туристических мест в регионе. Площадь — 223 квадратных километра, средняя глубина — около 170 метров, максимальная — более 300 метров.