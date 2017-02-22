Итальянец купил за €100 тысяч бутылку рома

СУХУМ, 22 фев — Sputnik. Во Франции была продана самая дорогая в мире бутылка рома за 100 тысяч евро, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

По данным источника, бутылка сделана из хрусталя марки баккара и украшена 18-каратным золотом, а также четырьмя каратами бриллиантов. Содержимое бутылки — ром Clément 1966 года, который никогда ранее не продавался. В мире насчитывается всего около 40 бутылок такого рома.

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Покупателем оказался итальянец, который пожелал остаться неизвестным. Часть суммы — около 15 тысяч евро — была переведена на счет ассоциации по борьбе с заболеванием под названием "серповидноклеточная анемия" (APIPD). Это наследственная гемоглобинопатия, связанная с таким нарушением строения белка гемоглобина, при котором он приобретает особое кристаллическое строение.

При этом генеральный директор дома Clément признался, что задавался вопросом: найдется ли человек, который захочет купить такую бутылку? Как отмечает агентство, было создано еще восемь похожих бутылок меньшего размера стоимостью 19 тысяч евро каждая. Последняя и самая дорогая нашла своего покупателя менее чем за два месяца. Ром — крепкий спиртной напиток, который изготавливается путем сбраживания и перегонки побочных продуктов сахарно-тростникового производства, таких как патока и тростниковый сироп. Жидкость после перегонки затем выдерживается в дубовых или других бочках.